سليم آغار: المنتجون يعرضون برامجهم إلّا في رمضان

فن وثقافة
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سليم آغار: المنتجون يعرضون برامجهم إلّا في رمضان
بقلم أسماء.ع

أكد سليم آغار إعلامي وناقد سينمائي، أنّ مدراء مختلف القنوات يقولون إنّ المنتجين يعرضون أعمالهم إلا في شهر رمضان.

وأوضح سليم آغار، في حصة “زابينغ رمضان” التي تبث في قناة “النهار”، أنّ المشكل الكبير في البرامج التلفزيونية، هو عدم وجود كتّاب سيناريو.

وأضاف، آغار أنّ الجزائر، تعتبر من البلدان التي ليس لديها استثمار كبير في الإنتاج في السمعي البصري، مما يؤدي إلى عدم وجود إنتاج في العام.

وعن تكلفة الإنتاج، أشار، الناقد، إلى أنّ الإنتاج السمعي البصري اليوم يتطلب أموال كثيرة لكي يكون في المستوى.

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