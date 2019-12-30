سليم إيلاس: “بيراف يخدم مصالحه الشخصية على حساب الرياضة والرياضيين الجزائريين”

فتح البطل الجزائري السابق، سليم إيلاس، النار على رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، متهما اياه بخدمة مصالحه الشخصية على حساب الرياضة والرياضيين الجزائريين.

وصرح سليم إيلاس في هذا الخصوص: “تاريخي هو من يتحدث عني، دافعت عن الراية الوطنية دون طلب مساعدة اللجنة الأولمبية لأنني أعرف مصطفى بيراف جيدا، هدفه “البزنسة”، وليس خدمة الراية الوطنية”.

وأضاف: “هذا الشخص لم يحب الخير للجزائر أبدا، ولم يحب نجاح الرياضيين الجزائريين، كل ما يهمه هي مصالحه الشخصية”.

وتابع سليم ايلاس: “عشت مع مصطفى بيراف، عندما كنت رياضيا، وأقول ليس لديه أي مصداقية تاريخية في الرياضة”.