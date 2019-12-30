سليم إيلاس : ” كل الوزراء السابقين ماشي ملاح .. غير هو لي مليح؟”

إنتقد المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط سليم إيلاس رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف من خلال توجيه إتهامات خطيرة لهذا الأخير.

ونشط سليم إيلاس اليوم الإثنين ندوة صحفية قيم فيها تقدم التحضيرات التي تسبق ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2021 قائلا:

” عندما نشاهد دموع بنيدة مراح، نتأثر كثرا لأنها عاشت معه وتعرف خبايا بيراف، أنا كذلك كنت معه كريضاي وأعرف جيدا التلاعبات التي يقوم بها”.

“بيراف ضحى بالرياضة الجزائرية من أجل مصالحه الشخصية.. نعرف أن وزير الشباب والرياضة الحالي هو ضد بيراف، لكن عندما نعود إلى الوراء، كل الوزراء السابقين كانو ضد رئيس اللجنة الأولمبية، هل هذا يعني أنه صالح وأن كل الوزراء غير صالحين؟ ”

“أحسن شيئ للرياضة الجزائرية أن ينسحب بيراف من رئاسة اللجنة الأولمبية”.