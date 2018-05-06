سليم بلقسّام: ننتظر إستجابة إيجابية من الأطبّاء المقيمين لمواصلة العمل

أكّد بلقسّام سليم المكلّف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة، اليوم أنّ الوزارة الوصية قطعت أشواطا كبيرة فيما يخصّ التكفّل بمطالب الأطباء المقيمين المضربين،ووصلت تقريبا مائة في المائة.

مضيفا بلقسّام خلال مداخلة على مباشر من تلفزيون “النّهار” أن الوزارة الوصية قدمت إقتراحاتها وأعلنتها امام الرأي العام، وننتظر إستجابة وردة فعل إيجابية للأجل مواصلة العمل، بنفس الشروط المقدّمة.

مشيرا أيضا أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة وستبقى مفتوحة، أمام ممثلي الأطباء المقيمين، شريطة أن يكون الحوار بين الطرفين .