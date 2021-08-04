سليم حروي: “خافو ربي.. بت أسبوع في الشارع ولم أتلقى اي مساعدة”

إنتفض المبارز الجزائري سليم حوري ضد رواد مواقع التواصل الإجتماعي عقب تعرض الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لوابل من الإنتقادات بسبب النتائج السلبية المسجلة لحد الآن.

وتحدث سليم حوري لوسائل الإ علام فور وصوله إلى مطار هواري بومدين مع الوفد الثالث العائد من العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء قائلا:

“يجب أن يتفهم شعبنا اننا نعاني كرياضيين، ولا نملك الوسائل اللازمة من أجل التحضير ، وأنا أتكلم عن نفسي شخصيا، انا أعيش في فرنسا منذ 4 سنوات، وأنا مضطر للعمل بعد ساعات الدراسة ، بالإضافة إلى الرياضة التي تتطلب 8 ساعات من التدريبات على الأقل يويما، بالإضافة إلى التربصات في الخارج مع رياضيين من المستوى العالي، ومن بعدها يأتي شخص في الجزائر ينام إلى غاية الظهيرة ويعلق على الفايسبوك بأننا ذهبنا إلى طوكيو من أجل السياحة فقط”.

وأضاف: ” واش من إمكانيات.. خافو ربي يا ناس، .. أنا شخصيا لم أشاهد أي إمكانيات، ، هناك من يقول انهم قدموا لنا المليارات، بالإضافة إلى السفريات، والحياة الرائعة، انا شخصيا أعيش في فرنسا ووصل بي الحد إلى غاية المبيت في الشارع لمدة أسبوع، لأنني لا أملك منزلا وعندما تحدثت مع المسؤولين قالو لي “الله غالب”