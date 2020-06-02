سليم دادة يعزي عائلة الشاب المسرحي “هيثم حساسنية”

بعث كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة برسالة تعزية لعائلة الشاب المسرحي هيثم حساسنية الذي توفي اليوم بعد إنتحاره في عمر الزهور 23 سنة.

وكتب كاتب الدولة عبر صفحته على الفيسبوك “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ إنتحار الشاب المسرحي هيثم حساسنية من ولاية ڤالمة في عمر الزهور 23 سنة.”

اضاف سليم دادة ان هيثم حساسنية “وهو المتخرج من المعهد الوطني لفنون السمعي البصري والسمعي البصري، دفعة 2018.”

وقال كاتب الدولة “كفنان وكمثقف، إنها لصدمة وألم كبيرين في كل مرة تردنا أخبار كهذه، تذكرنا بحوادث أخرى سابقة، راح ضحيتها فنانين ومنتجين في مرحلة متقدمة من اليأس والقنوط.”

وإختتم سليم دادة “في هذا الظرف الأليم نتقدم بأخلص التعازي إلى والدي وعائلة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.”