سليم دادة ينعي الفنان زين الدين بن عبد الله والمصور قيس الجيلالي

فن وثقافة
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سليم دادة ينعي الفنان زين الدين بن عبد الله والمصور قيس الجيلالي
بقلم نادية بن طاهر

نعى كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، مطرب الأغنية العيساوية، زين الدين بن عبد الله، والمصور الفوتوغرافي قيس الجيلالي.

وكتب دادة على صفحته بفايسبوك: “تفقد الجزائر اليوم، اثنين من خيرة أبنائها الفنانين، المغني والمنشد زين زين الدين بن عبد الله والمصور الفوتوغرافي قيس الجيلالي”.

وأضاف كاتب الدولة: “الفنان زين زين الدين بن عبد الله لم يكن مغنيا فحسب بل كذلك باحثا على طريقته في تاريخ قصائد وشعراء المنطقة”.

وتابع: “فقد حرص على توثيق الألحان والطبوع القسنطينية، وبالأخص منها أغاني المالوف والعيساوة والوصفان، التي احياها في حفلاتها وتساجيله التى ناهز عددها الـ25 ألبوما”.

وأورد ذات المتحدث: “أما قيس الجيلالي فهو مصور فوتوغرافي، حرص على إبراز التراث الثقافي المادي والمعنوي للجزائر عبر عديد المعارض والكتب الفنية لمناطق الصحراء، الأهاغار، والأوراس، والعاصمة”.

مضيفا: “وهو الذي شارك في الكثير من المجلات والكتب الفنية والمشاريع الانسانية بالاخص تلك التى تعنى بمصير المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب العربي”.

وختم سليم دادة: “رحم الله الفقيدين وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وجعل أعمالهما خالدة في صرح الثقافة الجزائرية”.


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