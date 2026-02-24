سليم رباح رئيسا جديدا لاتحاد الحراش

انتخب سليم رباح، رئيسا جديدا لنادي اتحاد الحراش، وذلك، على هامش أشغال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، التي سهرة أمس الاثنين.

وكشفت إدارة اتحاد الحراش، في بيان لها، أن الجعية الانتخابية جرت في أجواء تنظيمية محكمة وشفافة.

مشيرة إلى أن جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 27 عضوا صوتوا بـ “نعم” للمترشح الوحيد سليم رباح، في صورة تعكس روح الإجماع والرغبة في فتح صفحة جديدة داخل البيت الحراشي.

وبدوره، أعرب سليم رباح، خليفة سفيان طواهرية، الذي استقال من منصبه قبل 4 أشهر من الآن. عن فخره بالثقة التي حظي بها. مناشدا أسرة الاتحاد الاتحاد إلى الالتفاف حول الفريق، والعمل بروح واحدة من أجل إعادته إلى المكانة التي يستحقها.

وتنافس تشكيلة “الصفرا” بقوة على احدى بطاقات الصعود إلى البطولة المحترفة. ويتواجد الفريق حاليا في وصافة ترتيب بطولة الهواة مجموعة “وسط-شرق” بـ 44 نقطة وعلى بعد 6 نقاط من المتصدر شبيبة الأبيار، بعد مرور 20 جولة .