سليم رباح مديرا رياضيا جديدا لاتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، عن تعيينها سليم رباح، في منصب مدير رياضي جديد للفريق.

وسيخلف بذلك، سليم رباح، المدير الرياضي السابق، مصطفى مازة، الذي كان قد قدم استقالته من منصبه لدواعي صحية.

وفي أول تصريح له، وجه المدير الرياضي الجديد لـ “الصفرا” الشكر لرئيس النادي سفيان طواهرية، على الثقة التي وضعها في شخصه. إلى جانب مجهوداته والإمكانيات الكبيرة التي سخرها للاتحاد.

مشددا على ضرورة تظافر الجهود، من أجل كتابة تاريخ جديد، وأضاف: “المرحلة التي نعيشها.. أقول للاعبين إنكم ستدخلون التاريخ، وما يحدث معنا هذا الموسم لا يحدث كثيرا”.

وواصل خليفة مازة: “ما نعيشه، حدث مع الحراش قبل 51 سنة، حينما حققنا الصعود وتوجنا بالكأس، وهذا العام “اليد في اليد” ونحققوا حلم المدينة”.