سليم رقاد: إعداد مشاريع قوانين لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات

كشف المدير المركزي المكلف بالتصدير لدى وزارة التجارة ، سليم رقاد، عن إعداد عدة مشاريع قوانين لترقية نشاط التصدير خارج المحروقات.

وجاء تصريح سليم رقاد خلال تدخله في يوم إعلامي حول التصدير خارج المحروقات من تنظيم مديرية التجارية بتيزي وزو.

وأضاف رقاد، أن الأمر يتعلق بمشاريع تتضمن إصلاح مجمل التشريعات المنظمة لهذا المجال وإنشاء هيئات جديدة.

بالإضافة إلى رمز موحد للتصدير وكذا عدة إتفاقيات لإنشاء مناطق للتبادل الحر مع بلدان إفريقية مجاورة.

وأوضح رقاد، أن هذه الورشات المختلفة تعكس إرادة السلطات العمومية من أجل توجيه الإقتصاد الوطني للتصدير خارج المحروقات.

وكشف في ذات السياق، أنه تم تحديد هدف خمسة مليارات دولار كعائدات التصدير سنة 2021.

من جهته أكد علي باي ناصر، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، على الأهمية القصوى لمجال التصدير، الذي أضحى اليوم ضروريا لإعادة توازنات الإقتصاد الوطني وترقية المنتوج الوطني والحفاظ على احتياطات الصرف.