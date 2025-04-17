سليم رياح: “المبارتين المقبليتن ستحددان الصاعد للقسم المحترف”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر المدير الرياضي لفريق اتحاد الحراش، سليم رياح، بأن الصعود للقسم المحترف لم يحسم بعد هذا الموسم، مؤكدا بأن الجولات المقبلة ستكون حاسمة.
وصرح هدفنا سليم رياح، في هذا الخصوص: “منذ بداية الموسم كان هدفنا هو اللعب على الصعود”.
كما أضاف: “الصعود للرابطة المحترفة لم يحسم بعد، لازالت أمامنا أربع جولات، والتي سيلعب فيها كل فريق حظوظه”.
وتابع سليم رياح: “تنتظرنا مباريات صعبة، شأننا شأن منافسنا، وسننتظر نتائج المبارتين المقبلتين، واللتان ستحددان الفريق الذي سيضمن صعوده للقسم المحترف”.
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