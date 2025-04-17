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الرياضة

سليم رياح: “المبارتين المقبليتن ستحددان الصاعد للقسم المحترف”

بقلم كريم تيغرمت
سليم رياح: “المبارتين المقبليتن ستحددان الصاعد للقسم المحترف”
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اعتبر المدير الرياضي لفريق اتحاد الحراش، سليم رياح، بأن الصعود للقسم المحترف لم يحسم بعد هذا الموسم، مؤكدا بأن الجولات المقبلة ستكون حاسمة.

وصرح هدفنا سليم رياح، في هذا الخصوص: “منذ بداية الموسم كان هدفنا هو اللعب على الصعود”.

كما أضاف: “الصعود للرابطة المحترفة لم يحسم بعد، لازالت أمامنا أربع جولات، والتي سيلعب فيها كل فريق حظوظه”.

وتابع سليم رياح: “تنتظرنا مباريات صعبة، شأننا شأن منافسنا، وسننتظر نتائج المبارتين المقبلتين، واللتان ستحددان الفريق الذي سيضمن صعوده للقسم المحترف”.

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