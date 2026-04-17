سليم سبع: “كنا الأقرب لبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك”

أعرب مدرب شباب بلوزداد المؤقت سليم سبع عن أسفه الشديد عقب إقصاء فريقه من الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد التعادل السلبي أمام نادي الزمالك.

وقال سبع في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “أشكر جمهور شباب بلوزداد الذي تنقل إلى القاهرة وساندنا طيلة التسعين دقيقة، مباراة كرة القدم ليست إحصائيات، لكن أظن أن فريقنا كان يستحق التأهل إلى نهائي المنافسة”.

وأضاف: “أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي قدموها، لقد أدوا ما عليهم فوق أرضية الميدان، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا في هذه المواجهة”.

وتابع مدرب شباب بلوزداد: “ما زال أمامنا نصف نهائي كأس الجمهورية، إضافة إلى ثماني مباريات في البطولة، وهدفنا هو إنهاء الموسم ضمن المراتب الثلاث الأولى”.

وختم سبع تصريحاته قائلاً: “يجب التحضير جيداً للمباريات المقبلة، اللاعبون تجاوزوا خيبة الإقصاء من الناحية المعنوية وبدأوا التفكير مباشرة في التحديات القادمة”.