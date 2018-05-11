سليم سبع: “لدينا ثقة في منتخبنا للفوز على غانا”

الرياضة
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سليم سبع: “لدينا ثقة في منتخبنا للفوز على غانا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب المنتخب الوطني (-20)، سليم سبع، أن ثقته كبيرة في أشباله لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراتهم أمام منتخب غانا.

وصرح سليم سبع، للإذاعة الوطنية: “لدينا ثقة في للمجموعة التي نملكها ونتمنى أن يكلل عملنما بتحقيق التأهل لنهائيات أمم إفريقيا”.

وأضاف: “سنرفع التحدي للفوز بهذه المباراة، رغم أن فترة أربعة أشهر غير كافية لتحضير فريق متكامل من جميع الجوانب”.

وتابع: “نحن نعمل منذ أسبوعين لتحضير هذه المواجهة، لدينا نظرة عن منتخب غانا، وسنعمل على فك شيفرة هذا المنتخب في مباراة اليوم”.

وبخصوص المنتخب الغاني صرح سبع: “عانا فريق كبير، بدليل بلوغه الدور الربع نهائي من كأس العالم، رغم ذلك نهدف لتحقيق الفوز”.

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