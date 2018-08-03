سليم فرقاني يمتع جمهور إبن زيدون بمقاطع من المالوف

نشط المغني القسنطيني سليم فرقاني سهرة الخميس بقاعة ابن زيدون لديوان رياض الفتح بالعاصمة حفلا موسيقيا للمالوف.

الذي أطرب الجمهور مع مجموعة مختارة من المقاطع الموسيقية المستمدة من التراث الاندلسي.

واستمتع الجمهور بسجل موسيقى المالوف مدرسة الشرق الجزائري للموسيقى الأندلسية التي تضم أيضا “الصنعة” العاصمية و”الغرناطية” التلمسانية.

وأدى الفنان بصوته العذب خلال ساعتين ونصف قرابية ال10 مقاطع على غرار “يا باهي الجمال” و”يا راشة عمري غريب”.

و”ظلمة” و”مولات الخانة” و”من سابني مع لمليح ليلة”.

و يعتبر سليم فرقاني ابن الشيخ محمد الطاهر فرقاني، عميد اغنية المالوف الذي عمل طوال 70 سنة لتكريس الطابع القسنطيني.