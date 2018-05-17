سليم قلّي: على المستهلك التبليغ عن الأسعار غير مشهّرة في كل الأوقات

أكّد سليم قلي مدير الجودة والإستهلاك بوزارة التجارة اليوم الخميس، أنّ إشهار الأسعار على المنتوجات الغذائية المعروضة في الأسواق والمحلاّت التّجارية.

أمر ضروري وإجباري على التجار في كل الأيام.

ويعدّ حق من حقوق المستهلك، الذي لا يمكن السكوت عنه، مادام الإشهار بالأسعار حق مكرّس في القانون الدولي، وفق القانون 03-09 و04-08 الذي ينص على كيفية التعاملات التجارية.

وقال مدير التجارة للنهار، أنه يجب على المُستهلك إذا رأى أن الأسعار عير مشهّرة خلال شهر رمضان أو حتى في ألأيام الأخرى عليه تبيلغ السلطات العمومية.

كما يجب عليه الإحتفاظ بفاتورة السعر أو ما يسمّى ب”البيان”، وهذا بغرض تسهيل المهمة على أعوان الرقابة لحماية المستهلك من خلال الدليل الذي يسلم لهم.