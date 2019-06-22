سليم لعباطشة: “الإنحرافات كانت موجودة بالـ U.G.T.A وسنعود لدورنا النقابي الحقيقي”

قال الأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، إن المرحلة التي تمر بها الجزائر، تجعلنا نقف وقفة لتصحيح الأخطاء واستدراك النقائص.

ووعد في أول تصريح له، عقب تزكيته كأمين عام للمركزية النقابية، أنه سيفتح باب الشجاعة، الذي سيكون منطلقا للخطابات والتوجهات، حيث ستكون أولى الخطوات، إلقاء الاتحاد إلى القواعد حتى تحتضنه.

وأشار أن الانحرافات التي يتهمهما بهم خصوم الأوجيتيا حقيقة ثابتة، مؤكدا على العودة للدور النقابي الحقيقي، والدفاع عن المؤسسات العمومية ومصالح العمال، وتحسين أحوالهم.