سليم هليل يصف معاناته مع كورونا ويكشف الحالة الصحية لحميد عاشوري

كشف الفنان الجزائري سليم هليل، أنه ورغم مرور 45 يوم منذ إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه لا يزال يعاني من التعب الشديد والإرهاق وآلام حادة في الرأس.

وقال الفنان في اتصال هاتفي مع “النهار اون لاين”، أن حالته الصحية تحسنت كثيرا بالمقارنة مع الأيام الأولى التي أصيب فيها بالفيروس.

وأورد سليم هليل: “لا أدري من أين إلتقطت عدوى فيروس كورونا، كنت جالسا في البيت حتى وجدوني ساقطا على الأرض، لا أدري ماذا حصل، تم نقلي إلى المستشفى وجاءت تحاليلي إيجابية للإصابة بالفيروس التاجي”.

وأضاف صاحب “أنا عقلي اداتو” : “منذ إصابتي بالفيروس منذ شهر ونصف، لا أزال أعاني من تعب شديد، رغم أنني متواجد في البيت، وآخذ الدواء بانتظام”.

وطلب الفنان من جمهوره، الدعاء له ولجميع المرضى، لأن الآلام حادة جدا ولا يستطيع تحملها بسهولة.

و عن حالة زميله الفنان حميد عاشوري الذي يعاني من نفس الفيروس، قال سليم هليل: “حميد عاشور عانى كثيرا، ومازال لا يرد على المكالمات الهاتفية، لأنه لا يستطيع الكلام، صعب جدا ما عانيناه، أنا كذالك بدأت الكلام هذه الأيام فقط و بصعوبة.. ربي يرفع علينا هذا الوباء لأنه فعلا مؤلم”.