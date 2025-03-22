سليم مناد يفنّد شائعات وفاة شقيقه

فنّد سليم مناد شائعات وفاة شقيقه، الدولي الجزائري الأسبق جمال مناد، وذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك.

ونفى سليم مناد الأخبار التي تداولتها صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة شقيقه، رغم تأكيده بأن شقيقه يمر بحالة صحية حرجة.

ونشر فريقا شباب بلوزداد ونادي بارادو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعزية في وفاة الدولي الجزائري السابق، قبل أن يقوما بحذف المنشور.

ويعَدّ جمال مناد من أفضل اللاعبين الذين مروا على المنتخب الوطني، إذ خاض مشواراً رائعاً مع شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة. فضلاً عن احترافه في نادي نيم الفرنسي قبل اعتزاله في موسم 1996-1997.

وشارك مناد في 81 مباراة مع المنتخب الوطني، أحرز خلالها 25 هدفاً. وكان ضمن تشكيلة “الخُضر” التي مثلت الجزائر في مونديال المكسيك 1986. كما قاد الكتيبة الوطنية للتتويج بكأس إفريقيا في الجزائر عام 1990.