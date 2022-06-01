قناة النهار سلينا الفلسطينية الجزائرية تبدع بأغنية لفلسطين المحتلة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جوان 2022 - 22:49 شارك غرِّد أرسل 26 0 سلينا الفلسطينية الجزائرية تبدع بأغنية لفلسطين المحتلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xQRPC اقرأ أيضا فاسألوا: مجاهدة النفس قناة النهار 26 ماي السير على سكك الترامواي .. الشرطة لاتتسامح مع المخالفين قناة النهار 13 ماي أبرز ما جاء في تقرير رئيس الجمهورية بمناسبة القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي قناة النهار 28 ماي العاصمة الجزائرية تتدعم بتشكيلة جديدة من الفنادق الحديثة الإنجاز قناة النهار 19 ماي شوفو حكايتي: أب قلبه محروق في رحلة البحث عن إبنته التي تعاني من مرض ذهني قناة النهار 25 ماي مرتي تضـرب الدراري بزاف حتى ولاو يخافو يقعدو معاها..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 22 ماي أجواء مستقرة ومشمسة.. طقس الثلاثاء 24 ماي 2022 قناة النهار 24 ماي حرارة جد مرتفعة في المناطق الشمالية والجنوبية الوطني 29 ماي تفاصيل وفـــاة طفلين بوادي موزاية بعد إختفائهما في ظروف غامضة قناة النهار 29 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يوجه نداء للوزير بلجود بخصوص اصحاب الفروسية في الجزائر قناة النهار 15 ماي