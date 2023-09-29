سليني: “تكريم أبطال الجيدو الجزائري واجب علينا”

تحدث رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو، ياسين سليني، عن حفل التكريم الذي تم تنظيمه مؤخرا، معتبرا ذلك واجب على اتحاديته.

وصرح سليني، لتلفزيون “النهار”: “كان من واجبنا تكريم الرياضيين الذين تألقوا في البطولات الإفريقية الأخيرة”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو” “الجزائر أحرزت هذه السنة كأس افريقيا في الجيدو للمرة الثانية على التوالي حسب الفرق”.

وتابع ياسين سليني: “من جهة أخرى أردنا استغلال ذكرى تأسيس الاتحاد الجزائري للجيدو، من أجل تكريم قدامى الجيدو الجزائري في أجواء عائلية”.