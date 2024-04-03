سليني :”رئيس الجمهورية حفز الرياضيين وأسعدهم كثيرا”

ابدى ياسين سليني رئيس إتحادية الجيدو لكرة القدم سعادته الكبيرة للتصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وصفها بـ “المحفزة”.

وقال ياسين سليني في تصريحه لـ “النهار” اليوم الأربعاء “يتواجد المنتخب الوطني في تربص جيد، الذي سننتهي منه بعد ثلاثة أيام”.

كما أضاف رئيس اتحاد الجيدو “المصارعون و المصارعات يقومون بواجبهم ويعملون بجد”.

كما ختم سليني “رئيس الجمهورية حفز الرياضيين و أعطى تعليمات، كما أن التوجيهات وجدت ردود أسعدتهم كثيرا و منحتهم تحفيزا كبيرا”.