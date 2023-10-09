سليني: “نطمح لاعتلاء منصة التتويجات في أولمبياد باريس”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الجيدو، ياسين سليني، أهداف هيئته، في الألعاب الأولمبية 2024.
وصرح سليني، لتلفزيون “النهار”: “المنتخبالت الوطنية للجيدو أكابر في تحضيرات داخل وخارج الوطن، تحسبا لأولمبياد 2024، التي تفصلنا عنها أقل من سنة”.
كما أضاف: “المنتخب الوطني ذكور واناث، يتألق مؤخرا في مختلف البطولات العالمية، وهذا يشرف الجيدو الجزائري”.
وتابع ياسين سليني: “نطمح لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل في هذه الألعاب، حيث نطمح لاعتلاء منصة التتويجات، كون هدفنا هو المشاركة من أجل التتويج”.
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