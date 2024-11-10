سليني يفوز بعهدة جديدة على رأس الاتحاد الجزائري للجيدو

أسفرت الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري للجيدو، والتي جرت أمس السبت، عن فوز ياسين سليني، بعهدة أولمبية جديدة.

وفاز ياسين سليني، في هذه الانتخابات، بعد تجديد الثقة فيه من طرف الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية العامة، حيث من أصل 57 صوتاً، نال سليني 55 (نعم)، مقابل 2 (لا)، حسب (و.أ.ج).

كما أوضح ذات المصدر، بأن ياسين سليني، كان المرشح الوحيد لخلافة نفسه في هذا المنصب، بقائمته المتكونة من 11 عضوا.

وضمت قائمة المكتب الفيدرالي للعهدة الأولمبية الجديدة 2024-2028، 11 عضوا، وهم: ياسين سليني (رئيسا)، بالإضافة للأعضاء، ناصر وعراب، خالد ونوف، حفيظ بوهلة، عيسى بن وارث، حميد شعلال، زبيدة بويعقوب، سيد احمد بتيوي، جمال صالحي، سفيان قطشة، دلال عبد الرحمان، عبد القادر مذكور.

كما تضمنت هذه القائمة أيضا، أربعة أعضاء احتياطيين، وهم: بن علي زدك، عادل بلقاضي، يونس بو عصيدة محمود، خالد براهيمي.