سماء الجزائر تتزين بتقارب فلكي جميل ليلة اليوم

سيكون الجزائريون على موعد مع تقارب فلكي جميل ليلة اليوم الجمعة، حسبما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (الكراغ).

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنّ عشاق السماء في اتجاه الغرب، سيتمكنون من مشاهدة بالعين المجردة هلال القمر وكوكب عطارد على ارتفاع 18 درجة من الأفق. وذلك بدءاً من الثامنة ونصف ليلاً بعد غروب الشمس.

ويعدّ هذا المشهد تقاربًا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر وعطارد في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوزّ 2.5 درجة من المركز إلى المركز.