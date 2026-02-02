سماء الجزائر تشهد ظاهرة فلكية ساحرة ليلة اليوم

سيتمكن الجزائريون، ليلة اليوم الإثنين إلى الثلاثاء، على الساعة 03:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، من مشاهدة ظاهرة فلكية ساحرة.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الجنوب الغربي من مشاهدة تقارب القمر من نجم قلب الأسد لكوكبة الأسد على ارتفاع 55 درجة من الأفق.

ويعد هذا المشهد ظاهرة فلكيًة جميلة، حيث سيكون القمر وهذا النجم اللامع في أقرب مسافة لهما. بفارق لا يتجاوز 0.4 درجة من المركز إلى المركز.