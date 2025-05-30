سماء الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عن حدوث ظاهرة فلكية ممسزة بسماء الجزائر، سهرة الأحد القادم.

وحسب بيان للمركز، فإنه وبعد غروب الشمس ليوم الأحد 1 جوان 2025 على الساعة الثامنة والنصف ليلاً بالتوقيت المحلي، سيتمكن عشاق السماء من المشاهدة بالعين المجردة في اتجاه الغرب تقارب وثيق للقمر وكوكب المريخ والنجم قلب الأسد لكوكبة الأسد على ارتفاع 50 درجة من الأفق.

ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكونان في أقرب مسافة لهما، بفارق لايتجاوز 5 درجة.