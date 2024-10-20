سماء الجزائر تشهد ليلة غد ظاهرة فلكية نادرة

ستشهد سماء الجزائر ليلة 21 إلى 22 أكتوبر 2024 ذروة زخة من شهب الجباريات.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية سميت هذه الظاهرة بهذا الإسم لأن المشع الظاهري يقع في كوكبة الجبار والتي يبدو أنها تنشأ منها.

كما ستكون هذه الشهب مرئية بعد منتصف الليل حتى الفجر في اتجاه الشرق ثم تدرجيا في اتجاه الجنوب الشرقي أين ستكون نقطة المشع في شمال النجم منكب الجوزاء.

كما أضاف المركز أنه يكون الحد الأقصى لعدد الشهب 20 في الساعة.

هذه الزخة من شهب الجباريات ناتجة عن بقايا حطام المذنب هالي المشهور

وتعتبر الجباريات سريعة إلى حد ما مقارنة بزخات شهب الفرساوسيات، حيث تبلغ سرعة دخولها 66 كيلومتر في ثانية. وهذه الزخة ناتجة عن بقايا حطام المذنب هالي المشهور.

وأشار المركز إلى أن ضوء القمر سيأثر نوعا ما على رصد الشهب ذات الضوء الضعيف.