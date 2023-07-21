سماحي يلتحق بنادي الانتصار السعودي
بقلم كريم تيغرمت
أعلن نادي الانتصار، الناشط في الدرجة الثانية السعودية، عن تعاقده مع اللاعب الجزائري خليل سماحي ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.
ونشرت إدارة النادي السعودي، عبر صفحتها الرسمية، على “تويتر”، بيانا أعلنت من خلاله ضمها خدمات سماحي.
كما أرفق مسؤولو نادي الانتصار السعودي، هذا البيان، بصورة لمستقدمهم الجديد خليل سماحي، مع الرئيس التنفيذي لنادي الانتصار، عقب التوقيع على العقد.
🎶 سماحي يعزف بوسط “السماوي”💙💚#دوري_الدرجة_الثانية #نادي_الانتصار #سماوي_رابغ #صيفية_الانتصار #سماحي_سماوي pic.twitter.com/JaoPt5HPrq
— نادي الانتصار السعودي (@entsar1398) July 21, 2023
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