سماحي يلتحق بنادي الانتصار السعودي

أعلن نادي الانتصار، الناشط في الدرجة الثانية السعودية، عن تعاقده مع اللاعب الجزائري خليل سماحي ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة النادي السعودي، عبر صفحتها الرسمية، على “تويتر”، بيانا أعلنت من خلاله ضمها خدمات سماحي.

كما أرفق مسؤولو نادي الانتصار السعودي، هذا البيان، بصورة لمستقدمهم الجديد خليل سماحي، مع الرئيس التنفيذي لنادي الانتصار، عقب التوقيع على العقد.