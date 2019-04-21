سمارة: “أيقضتني زغرودة الحرائر لأتوج ملكة العرب”

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب 2019، قدمت الجزائرية، سمارة يحيى، كلمات شكر لطاقم المسابقة، ولأبناء الجزائر.

وكتبت سمارة على صفحتها الرسمية بالأنستغرام: “أنا فخورة جدا أني وقفت على هذا المسرح في مسابقة من هذا الحجم، لأشرف بلدي الغالي الجزائر”.

وأضافت ملكة جمال العرب: ” من هذا المنبر، أود شكر كل شخص ساهم في نجاح المسابقة، شكر خاص لدكتورة حنان نصر، الدكتورة ندى ، الأستاذ حاتم، الدكتور وليد، البنات المشرفين علينا الجميلات دينا وياسمين، وكل اللجنة المشرفة”.

وختمت سمارة كلامها: “شكرا وألف شكرا لكل من ساندني و فرح لي من أبناء بلدي، دمتم لي، والله يفرحكم واحد واحد”.

للتذكير، توجت الجزائرية، يحيى سمارة، كملكة جمال للعرب 2019، في حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، الجمعة.