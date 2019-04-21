سمارة: “أيقضتني زغرودة الحرائر لأتوج ملكة العرب”

فن وثقافة
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سمارة: “أيقضتني زغرودة الحرائر لأتوج ملكة العرب”
بقلم نادية بن طاهر

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العرب 2019، قدمت الجزائرية، سمارة يحيى، كلمات شكر لطاقم المسابقة، ولأبناء الجزائر.

وكتبت سمارة على صفحتها الرسمية بالأنستغرام: “أنا فخورة جدا أني وقفت على هذا المسرح في مسابقة من هذا الحجم، لأشرف بلدي الغالي الجزائر”.

وأضافت ملكة جمال العرب: ” من هذا المنبر، أود شكر كل شخص ساهم في نجاح المسابقة، شكر خاص لدكتورة حنان نصر، الدكتورة ندى ، الأستاذ حاتم، الدكتور وليد، البنات المشرفين علينا الجميلات دينا وياسمين، وكل اللجنة المشرفة”.

وختمت سمارة كلامها: “شكرا وألف شكرا لكل من ساندني و فرح لي من أبناء بلدي، دمتم لي، والله يفرحكم واحد واحد”.

للتذكير، توجت الجزائرية، يحيى سمارة، كملكة جمال للعرب 2019، في حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، الجمعة.


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