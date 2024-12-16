سماسرة في الذهب يقمن بعمليات مشبوهة كبدت الخزينة العمومية الملايير

إستأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لليوم الرابع على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب الذهب عن طريق سجلات وهمية ،ويتابع في قضية الحال.

85 متهم لقيامهم بتحويلات مالية كبيرة اكثر 1100 مليار سنتيم في تجارة الذهب. حيث تم سماع في الجلسات السابقة للسماسرة اللواتي قمن بعمليات مشبوهة للاموال عن طريق سجلات تجارية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة ،هذا وقد انكرت السمسارة المتهمة “ب.إ” التهمة المتابعة بها.

وصرحت بانه كانت لديها علاقة مع جارها “ش.ح” كونه كان يتعامل مع والدتها تجارة الذهب قبل وفاتها، ونظرا لظروفها المادية المزرية قام بمساعدتها عن طريق إستخراج سجل تجاري للعمل في سنة 2022

هذا بعدما توجهت الى العاصمة للإمضاء، كما أضافت انها لا تدرس ولا تعمل ،وليس لديها رأس مالها في تجارة الذهب والمجوهرات بالجملة ، ولا تعلم بالقضية حتى وجدت نفسها في التحقيق بسحاولة ،واكدت لهيئة المحكمة انها توجهت إلى الموثق وأمضيت على وثائق لحصولها على سجل تجاري لممارسة التجارة بالجملة ,لكن ليس لديها محل،ولا بضاعة، وانه كلما تم إستدعائها كانت تمضي فقط.

تفاصيل القضية

وان المدعو “ج.ع” هو من تكفل لها بفتح حساب بنكي في العاصمة،وان المدعو “و.ع” هو من كان يسلمها الفواتير للإمضاء عليها،كما انها قامت بفتح حسابين بنكين فيوالعاصمة بدون إقامة الاول في بنك “السلام” بدالي إبراهيم والثاني في البنك الجزائري وكالة زيغود يوسف، ولم تكن تعلم ان التعاملات التي كانت تقوم بها وهمية

كما انكرت معرفتها بان القيمة الإجمالية للتعاملات مع شركة “وسام بيجو” هي سبع ملفات محاسبية قدرت بـ875 مليون دج. الذي كان مقيد بإسمها ولا تعلم مصدر الاموال التي كانت تصب بحساباتها البنكية.

فيما انكرت ايضا المتهمة “ب.ن” التهم المنسوبة إليها وصرحت انها تعرفت على المدعو “ع.ف” في سنة 2020. هو اقترح عليها العمل معها. واستخراج سجل تجاري للمشاركة في المعارض. وكونها يتيمة ومطلقة وأم لخمسة أطفال وليس لدي سكن.

ونظرا لظروفها المزرية لجات الى ذلك العمل. وسلمت لها الوثائق إلا انه لم يوفر لها المحل التجاري. ولم تشارك في أي معرض.

وبعد وباء كورونا طلب منها مرافقتها لفتح حساب بنكي بالعاصمة. لكن ليس لديها علم كيف حصل على شهادة الإقامة. كما انه لم يسلمها دفتر الصكوك، وطلب منها الامضاء على الوثائق. التي لا تعلم بها الا انها وجدت نفسها هي أيضا في سحاولة أمام التحقيق. مؤكدة لهيئة المحكمة انها لم تباشر أي نشاط ولا تملك دفتر صكوك. وشطبت السجل التجاري الا ان القاضي واجهها بانه يوجد 16 ملف محاسبي مسجل باسمها. حيث اجابت المتهمة بانه يقال بانها قامت بتحويل 17 مليار. لكن ليس لديها اي علم بالقضية ،وهي من عائلة فقيرة ،وانه تم إيهامها بحصولها على محل تجاري لكي تعيل عائلتها قائلة بذلك “أنها ولية ويتيمة.كنت أريد العمل. فيما أنكرت ايضا المتهمة “ع.ح” غير موقوفة هي أيضا وتنحدر من ولاية عنابة.

المتهمة تنكر

وأضافت انها كانت تتحدث عن معاناتها وظروفها الاجتماعية القاسية كونها عاطلة عن العمل ومطلقة وأم لثلاثة أطفال. وإلتقت صدفة مع المتهمة “ب.و”. التي اقترحت عليها العمل مع المدعو “ج.ع” وهي اتصلت به وإقترح عليها استخراج سجل تجاري للعمل في 2023. كما طلب منها التنقل إلى قسنطينة والتقت به هناك واستخرجت السجل التجاري. ووعدها بكراء مسكن في قسنطينة ومع الوقت يتكفل بكراء لها محل تجاري. كما اضافت بأنها توجهت إلى البنك. وأخبرها انه لا يمكنها العمل لأنها حصلت سابقا على دعم تشغيل الشباب في حين ابنها يمكنه العمل،ووعدها بان يوظفه في مجال الفضة .

هذا وقد تم أيضا إستجواب المتهمة “ب.و” التي أنكرت هي الاخرى التهمة المنسوبة إليها،وأضافت بأنها مريضة وتعاني من مرض القصور الكلوي ،وساعدها الناس في جمع الأموال من اجل العلاج في تونس. وكونها كانت على متن سيارة أجرة تتحدث عن ظروفها الاجتماعية المزرية كان معها في نفس السيارة المدعو “ج.ع”. الذي إقترح عليها مساعدتها كما أخبرته انها يتيمة وعاطلة عن العمل وأم لثلاث أطفال وبدون مدخول مالي.

وبعد وصولها إلى تونس سلم لها رقم هاتفه للاتصال به وقت الحاجة. وبعد حوالي 3 أو 4 أشهر اتصلت به من أجل مساعدتها في إيجاد عمل. حينها طلب منها الوثائق. وكانت تظن انه عمل عادي، سلمته الوثائق وأخبرته بأنها “زوالية” ويتيمة وانها لا تريد الدخول في متاهات. الا انه بعد مدة اتصل بها واخبرها بانه استخرج لها سجل تجاري باسمها في تجارة المجوهرات بالجملة. مؤكدة للقاضي بانه ليس لديها رأسمال ولا أي مدخول. الا انه واجهها القاضي بانه يوجد في حسابها تحويلات بقيمة 155 مليار أجابت المتهمة بانها كانت تمضي فقط.كونها كانت تريد العمل لإعالة عائلتها مذرفة الدموع.

فيما انكرت المتهمة “ب.ر” التهم المنسوبة اليها ،واضافت بانها مطلقة وام لثلاث اطفال وكانت تعاني من ظروف اجتماعية قاهرة وتعرفت على المتهم ” ج.ع” بموجب معاملة تجارية حيث وعدها واوهمها بكراء محل تجاري لها ، كما انها كانت تقوم بالامضاء على الوثائق للقيام بعمليات وهمية في التجارة بالذهب وتبين من خلال التحقيق أنها حولت 650 مليون دج .