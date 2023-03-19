سماش حكما لمباراة شباب بلوزداد واتحاد الشاوية

كشفت لجنة التحكيم الفديرالية الحكم سماش ومساعديه سيافة وبزين لإدارة مباراة الدور الـ 16 من منافسة كأس الجمهورية.

وستجمع المباراة فريق شباب بلوزداد بالخصم اتحاد الشاوية المقررة الأربعاء 22 مارس بملعب زرداني حسونة بمدينة أم البواقي.

ويسعى الفريق البلوزدادي لتجديد التألق هذه المرة في كأس الجمهورية، وهو الذي يلعب على عدة جبهات أخر الجبهة الافريقية التي تألق فيها بشكل ملفت للانتباه.

كما سعى أبناء الشاوية لإحداث المفاجأة وإقصاء حامل لقب البطولة.

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