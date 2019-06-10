سماع المتهمين في قضية طحكوت لا يزال متواصلا وإيداع 14 شخصا الحبس المؤقت

تم الإستماع حتى هذه اللحظة في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى 15شخصا بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي.

ومن بين الذين تم سماعهم من قبل قاضي التحقيق أيضا، مديرو الخدمات الجامعية لشرق وغرب الجزائر، والمدير العام للخدمات الجامعية،

حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما تم إطلاق سراح إطار وهي امرأة بإحدى مؤسسات متعاملي الهاتف النقال

والتي تم وضعها تحت الرقابة القضائية، إذ تشغل المتهمة منصب رئيسة قسم الصفقات بالمؤسسة، حيث تم التحقيق معها،

في صفقة استفادت منها، مؤسسة سيما موتورز، وهذا لاقتناء 76 سيارة بحوالي 17 مليار سنتيم.

وهو ما يعادل 170 مليون دينار، فيما سيتم استكمال التحقيق مع مدير المنازعات بذات المؤسسة، وإطار آخر.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال قيد التحقيق حاليا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قرابة 30 شخصا بينهم امرأتين،

وتشير مصادر “النهار أونلاين” إلى أنه يتم حاليا سماع المدير العام لـ”أوندي”.