سما المصري تتضامن مع فلة وتقول: “ربنا حيجبلك حقك”

تضامنت الفنانة المصرية سما المصري مع الجزائرية فلة التي قالت إن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، المسؤول الأول على دخولها السجن قبل 23 سنة.

ونشرت سما على حسابها الخاص في انستغرام رسالة قالت فيها:” بصي يا فله الجزائريه أنا مصدقاكي لأنه حاول يعمل معايا كده كذا مره ويلفقلي قضيه مخله بالشرف”.

وأضافت:”هو بني آدم مؤذي..اصبري ربنا هيجيبلك حقك انتي وغيرك بنات الجزائر أشراف وعلى راسنا من فوق، أنا بعتذرلك..”.

وتابعت:”واحد زي هذا أذاكي في شرفك وعرضك، حقك علينا كلنا إنتي وغيرك، وهو مؤذي لمصريين كثير، مش بس غير المصريين”.

و تختم سما المصري رسالتها لفلة قائلة:”أصبري الظالم ربنا بيمهله في الدنيا، ماتزعليش، أصبري قريب هنتفرج عليه، حقك علينا”.

وكانت فلة، قد حملت مرتضى منصور، في فيديو نشرته على حسابها الخاص على انستغرام، مسؤولية دخولها السجن في قضية آداب بمصر سابقا.

ولاقى مقطع الفيديو، تفاعل كبير من قبل جمهور الفنانة الجزائرية، ومختلف الصفحات الإعلامية العربية.