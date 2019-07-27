سما المصري تصرح بحبها لرياض محرز وتطلب منه الزواج!

تداولت العديد من الصفحات الإخبارية، في الأيام القليلة الماضية، تصريحا للفنانة المصرية، “سما المصري”، حول اللاعب الدولي الجزائري، وقائد الخضر، “رياض محرز”، أثار الجدل بين متابعيها.

وحسب موقع “الموجز”، فقد كتبت “سما المصري”، منشورا، عبر صفحتها على الأنستغرام، تغزلت فيه بـ”رياض محرز”، بعد فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم، بكأس أمم افريقيا 2019، بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث كتبت “سما المصري” في منشورها: “بحبك يا محرز، وأتمنى تكون زوجي، وأنا أطلبها منك الآن، أريد أن أتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانية لك، وذلك بعد ريتا جوهال، زوجتك الأولى”، يضيف ذات المصدر.

وتعرف “سما المصري”، بمنشوراتها المثيرة للجدل، من صور وفيديوهات، من بينها، صورتها الأخيرة، وهي تتدرب على لعبة “الكيك بوكس”، للدفاع عن نفسها من “التحرش”.

وجا ء منشور “سما المصري”، في الوقت الذي تلقى فيها قائد الخضر، هجوما شرسا في مصر، بعد اتهامه بتجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري، أثناء تسلمه للكأس الإفريقية.

حيث رفضت الفنانة المصرية، في منشور آخر لها، أن تتوتر العلاقات بين البلدين الشقيقين، الجزائر ومصر، من أجل كرة القدم.