سما المصري تصرح بحبها لرياض محرز وتطلب منه الزواج!

تداولت العديد من الصفحات الإخبارية، في الأيام القليلة الماضية، تصريحا للفنانة المصرية، “سما المصري”، حول اللاعب الدولي الجزائري، وقائد الخضر، “رياض محرز”، أثار الجدل بين متابعيها.
وحسب موقع “الموجز”، فقد كتبت “سما المصري”، منشورا، عبر صفحتها على الأنستغرام، تغزلت فيه بـ”رياض محرز”، بعد فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم، بكأس أمم افريقيا 2019، بالعاصمة المصرية القاهرة.
حيث كتبت “سما المصري” في منشورها: “بحبك يا محرز، وأتمنى تكون زوجي، وأنا أطلبها منك الآن، أريد أن أتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانية لك، وذلك بعد ريتا جوهال، زوجتك الأولى”، يضيف ذات المصدر.
وتعرف “سما المصري”، بمنشوراتها المثيرة للجدل، من صور وفيديوهات، من بينها، صورتها الأخيرة، وهي تتدرب على لعبة “الكيك بوكس”، للدفاع عن نفسها من “التحرش”.
وجا ء منشور “سما المصري”، في الوقت الذي تلقى فيها قائد الخضر، هجوما شرسا في مصر، بعد اتهامه بتجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري، أثناء تسلمه للكأس الإفريقية.
حيث رفضت الفنانة المصرية، في منشور آخر لها، أن تتوتر العلاقات بين البلدين الشقيقين، الجزائر ومصر، من أجل كرة القدم.
View this post on Instagram
والنبي ياجماعه الناس المتخلفه اللي بتحاول تخلق فتنه جديده بين مصر والجزائر بسبب ماتش كوره ولا أن فلان مااعرفش قال ايه علي مصر ولا جمهور عمل ايه ولا مذيع ولا مدرب قال ايه عن مصر..ياجماعه دول افراد قله في المجتمع لكن اهل الجزائر الطيبين غير كده خالص. الله يخليكوا مصر والجزائر اكبر من الهبل دا واكبر من ماتشات الكوره…الجزائر وتونس والمغرب وكل البلاد العربيه ياما وقفوا جنب مصر في محنتها ومصر كمان ياما شالتهم في عينيها وعمرنا مااتخلينا عن حد من العرب احتاج لينا…دي كوره في الاول والاخر والتعصب فيها موجود في كل دول العالم عادي بس مش لدرجه نوقع دول في بعض…بلد الحضاره والتاريخ اخت بلد المليون شهيد يتخانقوا شويه اه بس مايتخلوش عن بعض ودمهم واحد…والنبي بلاش نكرر سيناريو ام درمان تاني…وكل واحد عامل وطني اتلهي علي عينك لما الدول تقع في بعض هتستخبي تحت السرير كالعاده الجزائر اهل كرم وأخلاق بصرف النظر عن قله لمشجعين الكوره بلاش نكبر المواضيع ابووووس ايدكم….عندنا بعض الإعلاميين بيظيطوا في الظيطه اتهدوا باه..🙏🙏🙏🤳
التعليقات (0)