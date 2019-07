سما المصري تصرح بحبها لرياض محرز وتطلب منه الزواج!

View this post on Instagram

والنبي ياجماعه الناس المتخلفه اللي بتحاول تخلق فتنه جديده بين مصر والجزائر بسبب ماتش كوره ولا أن فلان مااعرفش قال ايه علي مصر ولا جمهور عمل ايه ولا مذيع ولا مدرب قال ايه عن مصر..ياجماعه دول افراد قله في المجتمع لكن اهل الجزائر الطيبين غير كده خالص. الله يخليكوا مصر والجزائر اكبر من الهبل دا واكبر من ماتشات الكوره…الجزائر وتونس والمغرب وكل البلاد العربيه ياما وقفوا جنب مصر في محنتها ومصر كمان ياما شالتهم في عينيها وعمرنا مااتخلينا عن حد من العرب احتاج لينا…دي كوره في الاول والاخر والتعصب فيها موجود في كل دول العالم عادي بس مش لدرجه نوقع دول في بعض…بلد الحضاره والتاريخ اخت بلد المليون شهيد يتخانقوا شويه اه بس مايتخلوش عن بعض ودمهم واحد…والنبي بلاش نكرر سيناريو ام درمان تاني…وكل واحد عامل وطني اتلهي علي عينك لما الدول تقع في بعض هتستخبي تحت السرير كالعاده الجزائر اهل كرم وأخلاق بصرف النظر عن قله لمشجعين الكوره بلاش نكبر المواضيع ابووووس ايدكم….عندنا بعض الإعلاميين بيظيطوا في الظيطه اتهدوا باه..🙏🙏🙏🤳