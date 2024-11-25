سمح بإيواء فتاة بإقامة الذكور.. الحبس لعون أمن إقامة جامعية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس، تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، لعون أمن يدعى “م.أ” بالاقامة الجامعية “ذكور” ببن عكنون طالب عبد الرحمان، رفقة فتاة في العقد الثاني من العمر.

وبالرجوع إلى تفاصيل الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود بعد منح المتهم غرفة داخل إقامة الجامعة طالب عبد الرحمان “ذكور” لفتاة في العقد الثاني من العمر من أجل المبيت فيها.

حيث وجهت للمتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش تهمة إساءة إستغلال الوظيفة.

حيث طالب العفو من هيئة المحكمة وصرح أنه تعاطف مع الفتاة وقام بذلك الفعل كونها بدون مأوى وليس لديها أي مكان تلجأ إليه.

فيما صرحت المتهمة الثانية أنها تمر بظروف صعبة كون أن والديها مطلقين وقاما بالتخلي عنها. حيث وجدت نفسها تعيش في الشارع.

وأضافت الفتاة، أنها لجات إلى عون الأمن من أجل مساعدتها، ملتمسين من هيئة المحكمة بظروف التخفيف.