سمراء عاصمية تهديك سعادة ومثالية

عاصمية جميلة إرتأت أن تكون رحلتها في البحث عن شريك العمر من مركز الأثير. عزباء قطفت من حديقة عمرها الزهرة ال42، سمراء بجمال عربي يسر الناظرين، ربة بيت ممتازة رأسمالها التربية الصالحة وطاعة الله.

تريد صاحبة إعلاننا أن يلاقيها القدر بمن تزف إليه بثوب الزفاف الأبيض، رجل صادق لا يتجاوز عمره51سنة، يقدرها ويتفهم رغبتها في أن تكون مصون وتحت كنف من يأخذها إلى عالم السعادة، تقبله أرملا أو مطلقا بولدين، وأكثر ما تشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري : 135589

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802