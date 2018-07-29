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سمسار تونسي وراء طرد عائلات جزائرية من فندق بسوسة

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سمسار تونسي وراء طرد عائلات جزائرية من فندق بسوسة
بقلم سميرة.ل

أوضحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن سمسار تونسي، وراء حادثة منع عائلات جزائرية من الدخول إلى الفندق بسوسة.

وكشفت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن العائلات لم تمنع من دخول الفندق بسبب الحجاب وهذا بعد تقصي حقيقة الفيديو المتداول.

حيث ان الوكالة الجزائرية لم تكن متعاقدة مع اي فندق تونسي، والسمسار أخذ الأموال واختفى.

وارجعت ذات المنظمة، ان هذه الحادثة تعود اساسا الى نقص المهنية لدى بعض الوكالات السياحية الجزائرية، بالاضافة الى نقص الثقافة القانونية الإستهلاكية لدى الجزائري.


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التعليقات (1)

  • dz sohaib

    اشبعو من توانسا

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