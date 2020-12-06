سمسار ينصب على مواطنين ويسلبهم أزيد من مليار سنتيم بالعاصمة

فتح قاضي التحقيق على مستوى محكمة حسين داي بالعاصمة ، تحقيقا في قضية النصب والإحتيال تورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم سمسار.

العملية راح ضحيتها العديد من الضحايا، هذا بعد إيهامهم ببيعهم قطع أرضية بالعاصمة بمبالغ مالية ضخمة .

و بناءا على المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” فإن القضية انطلقت بعد أن رفع العشرات من المواطنين من بينهم اطارات في الدولة شكوى امام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي يتهمون فيها سمسار رفقة اثنين من المتهمين بالنصب و الاحتيال.

وجاء في الشكاوى أن المتهمين اوهموهم ببيعهم قطع أرضية بضواحي العاصمة، بمبالغ مالية ضخمة حيث قاموا بسلبهم أكثر من مليار سنتيم وبعد تسلم المتهمين للأموال اختفوا عن الأنظار.

المتهمون قاموا بإغلاق شرائح هواتفهم ولم يعد لهم أي أثر حسب تصريحات الضحايا، وهو الأمر الذي جعل الضحايا يتوجهون مباشرة إلى مركز الشرطة ويودعون شكوى ضد المتهمين،

و قامت مصالح الشرطة بتوقيف المتهمين وإيداعهم رهن الحبس للمؤقت بسجن الحراش الى غاية محاكمتهم بتهمة النصب والإحتيال