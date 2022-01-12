سمعة أسرتي في الحضيض بسبب طيش إبني

سمعة أسرتي في الحضيض بسبب إبني

المشكلة أن قرة عيني الذي كان في الأمس القريب مثالا وقدوة لأترابه خلقا ودينا تورط في زيجة مع فتاة سيئة السمعة فلم يكفها أنها مطلقة وهو أعزب ليزيد تورطه في حمل لست أعرف إن كان هو صاحبه أم لا من جهته فقد تبرأ زوجي من فلذة كبده فيما أدار بقية أبنائي ظهرهم له لأنه جلب للأسرة العار.

سمعة أسرتي في الحضيض بسبب إبني

أريد أن أعيد إبني إلى جادة الصواب لكن ما باليد حيلة فزوجي أقسم إن هو عاد للبيت ليقتله بعد أن تزوج رسميا من إمرأة طمست إسم أسرتنا وشرفها في الوحل ماذا عساي افعل ؟

أم محمد من الوسط الجزائري.

الرد

أدرك عظم حجم مصيبتك، فأن يبتلى المرء في فلذة كبده أمر ليس بالهين، خاصة وأن هذا الإبتلاء سيق لكم في إمرأة لم تخف الله ورطت إبنك بسوء أخلاقها .

كما وأنه من غير المجدي أن تزيدي من وطأة الصدمة على إبنك المشتت الأفكار والمتعب نفسيا بأن تديري أنت أيضا ظهرك له، ولتكوني الباب الوحيد الذي لم يوصد بوجهه بحنانك وحلمك،

بحضنك الدافئ وقلبك المفعم بالحب له فأحيطيه بالرعاية والعناية وأكدي له أنه ومهما حصل ففؤادك له سيبقى مفتوحا.

وقع الفأس في الرأس والله وحده أعلم إن كان إبنك أب الجنين الذي في بطن هذه المرأة أم لا، لذا فلا تزيدي الطّين بلة من أن ترغميه على تطليقها والتي من المؤكد أنه سيكون لها تصرف أخر أو نزعة إنتقاميّة ولتكوني صابرة مصطبرة على الإبتلاء.

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