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فن وثقافة

سمع بوفاته اليوم.. صويلح يُودع الروكور بهذه الكلمات

بقلم نادية بن طاهر
سمع بوفاته اليوم.. صويلح يُودع الروكور بهذه الكلمات
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تقدم الفنان القدير صالح اوقروت، بتعازيه الخالصة، لأسرة الفنان الراحل فريد قسايسية والمعروف بـ”فريد الروكور”، والذي توفي صبيحة أمس الإثنين، إثر تعرضه لذبحة قلبية.

وكتب النجم أوقروت على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعي: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، لم أعلم بوفاته إلا اللحظة، رحل فريد الفنان الجميل والإنسان الطيب، اللهم اسكنه فسيح جناتك وإجعله من ورثة جنة الفردوس”.

وانتقل إلى رحمة الله، الفنان فريد قسايسية، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية. وتم تشييع الفنان الراحل، إلى مثواه الأخير، بمقبرة المالحة بالجزائر العاصمة، بالقرب من والديه.

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