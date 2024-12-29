سمكة قرش تقضي على سائح في مصر

لقي سائح أجنبي حتفه وأصيب آخر بعد أن هاجمته سمكة قرش قبالة سواحل مصر في البحر الأحمر.

وحسبما أعلنت وزارة البيئة المصرية اليوم الأحد، فقد تعرض أجنبيان لهجوم بسمكة قرش بمنطقة، مما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل الآخر”.

وقررت السلطات إغلاق المنطقة أمام السباحة لمدة يومين عقب الحادث. الذي قالت الوزارة إنه وقع في “مياه عميقة خارج منطقة الاستحمام”.

ويعد ساحل البحر الأحمر وجهة سياحية مهمة في مصر. كما أنها صاحب عمل رئيسي ومصدر للعملة الأجنبية لهذا البلد. الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة والذي يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.