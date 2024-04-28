سمكة قرش تهاجم سائحا بريطانيا في بحر الكاريبي

أصيب سائح إنجليزي يبلغ من العمر 64 عامًا بجروح خطيرة يوم الجمعة من قبل سمكة قرش في ترينيداد وتوباغو. في منطقة البحر الكاريبي. وهو في العناية المركزة بحسب سكاي نيوز.

كما أشار رئيس حكومة توباغو، فارلي أوغسطين، إلى أن الضحية في حالة “مستقرة” لكنه أصيب بجروح في ذراعه وفخذه وبطنه.

وقال: “مهمة أطبائنا هي تثبيت حالته والتأكد من قدرتهم على إنقاذ حياته وأطرافه قدر الإمكان”.

وبحسب جمعية توباغو، الإدارة المحلية، فإن الحيوان الذي هاجم الرجل البالغ من العمر ستين عامًا. كان سمكة قرش ثور يبلغ طولها من 2.5 إلى 3 أمتار.

وقالت ستيفاني رايت، السائحة البريطانية التي شهدت الهجوم، لشبكة سكاي نيوز: “رأيت زعنفة. تخرج من الماء وقلت لنفسي: يا إلهي، إنها سمكة قرش”.

كما أوضح أوريون جاكيروف، المسؤول عن الأنشطة البحرية في منتجع ستارفيش. وهو فندق يقع غرب الجزيرة بالقرب من مكان الهجوم، أن الضحية كان في الماء، على ارتفاع الخصر، عندما اقتحم الحيوان.

ووفقا له، فقد أدار ظهورهم للسائحين ولم يتمكنوا من رؤية الحيوان قادما: “لقد حاول الأشخاص. الآخرون الموجودون في الماء محاربة سمكة القرش أثناء مهاجمتها”.

وبعد هذا الهجوم، قررت الحكومة المحلية إغلاق الوصول إلى سبعة شواطئ ومتنزه بحري.

وتهدف عمليات الإغلاق هذه إلى السماح لخفر السواحل والسلطات بالتحقيق في الحادث و”تحييد تهديد سمك القرش هذا إن أمكن”.

ووفقا للسجل الدولي لهجمات أسماك القرش، فقد تم تسجيل 69 هجوما لأسماك القرش. لم يكن سببها البشر في جميع أنحاء العالم العام الماضي. وكان عشرة منهم قاتلين.