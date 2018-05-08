“سمك السدود” حاضر بقوة في تظاهرة عيد السمك بجيجل

نظمت ولاية جيجل تظاهرة سنوية لعيد السمك، وذلك بتحضير أحسن أكلات السمك البحرية والأطباق التقليدية التي تشتهر بها مختلف الولايات الساحلية .

وما ميز التظاهرة لهذه السنة، هو حضور سمك السدود أو سمك المياه العذبة .

وبعد تحضير مختلف الأطباق تم عرضها أمام الزوار ولجنة التحكيم التي كانت لها الكلمة الأخيرة في اختيار أحسن طبق سمك.

وقالت فاطمة الزهراء بوكروش، وهي مشاركة في عيد السمك، أنه حضرنا أطباق عصرية و تقليدية

منها الكسكس والشعير والسمك الذي أضفنا له لمسة خاصة.

وقدم الفائز في هذه التظاهرة شكره للجنة على اختياره وكل المشجعين له وقال إن هذه تعتبر أول مشاركة له .