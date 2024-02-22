سمك ولحوم وحليب بالشكولاطة.. وجبات للطلبة الجامعيين

أسدت وزارة التعليم العالي تعليمات إجبارية، بخصوص الوجبات التي تقدمها مختلف الإقامات الجامعية عبر ولايات الوطن.

وأشارت وزارة التعليم العالي، في تعليمة تحصل عليها موقع “النهار أون لاين”، أسدتها إلى القائمين على مطاعم الجامعة أنها وضعت جدول متضمن المدونة النموذجية للأطباق الصحية. التي يمكن اعتمادها كمرجع يستندون عليه من أجل الوصول إلى خدمة إطعام صحية متنوعة ومتكاملة. وذلك من دون المساس بالتوازن المالي للكميات المدرجة بالصفقة.

ومن وجبات القائمة، فطور الصباح الذي يحتوي على حليب بالشكولاطة، والزبدة، والمربى، وحليب بالقهوة. أما عن الوجبات الساخنة والباردة والمقبلات فتحتوي الأرز، والسلاطة بكل أنواعها، و”غراتان” باللحم، والدجاج، والأسماك، والتونة، إضافة إلى الخضار والفواكه والياغورت والتمر. وفي المناسبات يتم تقديم البطاطا المقلية والفطائر “البوراك” باللحم أو الدجاج والخضار.

وحسب الديوان، فإن البرنامج الأسبوعي للوجبات الصحية النموذجية المقدمة للطلبة على مستوى المطاعم الجامعية تجريبي. وساري المفعول إلى غاية شهر رمضان.