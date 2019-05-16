سمية الخشاب: “أحمد سعد كاد يقتلني وتسبب لي في عاهة مستديمة”

كشفت النجمة المصرية، سمية الخشاب، عن حقائق حول الإتهامات التي طالتها على يد زوجها السابق، المطرب أحمد سعد.

وأكدت الخشاب، خلال حلولها ضيفة على البرنامج الشهير “شيخ الحارة”، أمس الأربعاء، أن سعد كان يخاف منها ويلتزم الصمت، لأنها تمتلك كل المستندات الكافية لإدانته وفضحه أمام الجميع.

واتهمت سمية، طليقها سعد صراحة، بالشروع في قتلها، كما ألمحت لوجود أزمة خاصة جداً في حياة سعد، هي السبب في تعثر حياته.

وقالت سمية الخشاب عن طليقها: “كان حيقتلني وكان ممكن يدخل السجن بقضية الشروع في القتل، بعدما ضربني في ظهري بالخاتم بتاعه أكثر من ضربة وفضلت أنزف لمدة يومين، وتسبب في فقدي الطحال وهي عاهة مستديمة وعندي مستندات وشهود تؤيد كل كلمة”.

وتابعت سمية: “ساعتها قلت للدكتور وأنا داخل غرفة العمليات، أن زوجي هو اللي عمل بي كدة، وساعتها أحمد سعد قعد يبكي، وقال معلهش أنا كنت مش في وعيي”.

وأضافت الخشاب أن “سعد ضربها بسبب غضبه من تركها بيت الزوجية ومكوثها في منزل والدتها، وأنها تركت البيت، لأن لكل واحد من أشقائه مفتاحا للبيت، وذلك بسبب ظرفه الخاص جدا، والذي يستوجب تدخلهم أحيانا، وهذا جعلها لا تحس بالراحة بالمنزل”.

وكان قد أعلن عن طلاق الثنائي، أحمد سعد وسمية الخشاب، في مارس الماضي، دون الكشف عن التفاصيل، بعد زواج دام عامين تقريبا.