سمية الخشاب: ” أحمد سعد لم يطلقني.. أنا طلبت الخلع لهذه الأسباب”

كشفت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، أنها رفعت دعوى خلع ضد زوجها الفنان، أحمد سعد، ولم يتم طلاقها كما تردد في الصحافة.

وصرحت الخشاب، لصحيفة “المصري اليوم” : أنها اتخذت هذا القرار منذ شهور، ونظرا لمرور أحمد بظروف صحية قمت بتأجيله حتى يتجاوزها”.

وتابعت الفنانة : ” بمجرد أن بدأت الاهتمام بشغلي، والظهور في البرامج التلفزيونية، ونجاح أغنيتي بتستقوى، الغيرة تفجرت داخل زوجي، وكانت الأزمة”.

وقالت الممثلة : “على مدار سنتي جواز تفرغت لبيتي وأسرتي وكنت أمنحهم كل طاقتي ودعمي على حساب شغلي وصحتي وأعصابي”.

وأشارت سمية : “بمجرد أن بدأت الاهتمام بحياتي العملية وجمهوري، كانت الانفعالات والتصادمات، التي إنتهت بي أن تقدمت بدعوة خلع منه”.

للتذكير، أعلن المطرب أحمد سعد، صباح اليوم الخميس، انفصاله عن سمية الخشاب، بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما.