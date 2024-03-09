سمية الخشاب تتعرض لإصابة بالغة في مقلب رامز جلال!

تعاني النجمة المصرية سمية الخشاب، من تمزق في أربطة القدم والكتف، بسبب تعرضها لإصابة بالغة أثناء تصوير مقلب رامز جلال.

وكان من المفترض أن تخضع الفنانة لراحة تزيد على 21 يوماً، ولكنها عادت لتصوير مشاهدها في مسلسل “غالية بـ100 راجل” الذي تنافس به ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وتواجه النجمة سمية الخشاب العديد من التحديات الصعبة في أثناء تصوير المسلسل، كما أنها تصوره بجدول زمني مكثف جداً.

وتفاقمت إصابة سمية الخشاب بعدما رفضت الالتزام بتعليمات الفريق الطبي المعالج بالحصول على راحة تامة.

وزاد من صعوبتها تصوير سمية مؤخراً مشهداً صعباً تسبب في تجدد إصابتها مرة أخرى. واضطرتها ظروف التصوير لاستكماله لالتزامها ومخرج العمل إبرام نشأت بمواعيد معينة في تسليم الحلقات للمحطات الفضائية المتعاقدة على عرضه.

وكان الفريق الطبي المعالج لسمية الخشاب قد طلب منها الراحة التامة لمدة 21 يوماً. مع الالتزام بإجراء جلسات للعلاج الطبيعي على القدم والكتف.

وتعود سمية الخشاب لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024. بعد غياب 3 سنوات منذ قدمت شخصية “حلاوتهم” ببطولة مسلسل “موسى” أمام النجم محمد رمضان.