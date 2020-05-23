سمية الخشاب تُعلق على خبر زواجها من جديد

فن وثقافة
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سمية الخشاب تُعلق على خبر زواجها من جديد
بقلم نادية بن طاهر

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، حالة من الجدل، بعد ظهورها في صورة بخاتم زواج بشكل صريح، على صفحتها بـ”انستغرام”.

فما كان من متابعيها إلا سؤالها عن حقيقة زواجها، فأجابت الخشاب بسرعة بأنها لم تتزوج وأنها ترتدي الدبلة كخاتم ليس أكثر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج سمية الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر لاحقا.

وأثار طلاق سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، جدلا كبيرا، بعدما دخلا في قضايا، وصرحا بخلافاتهما على الملأ من خلال لقاءات إعلامية.

سمية الخشاب


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