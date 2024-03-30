سمية الخشاب تُقاضي رامز جلال: لسنا في غابة!

تعيش النجمة المصرية سمية الخشاب أزمة كبيرة، بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء تصوير حلقة ضمن برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر” الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وتواجدت سمية الخشاب داخل أحد المستشفيات الكبرى، لعمل تصوير على القدم والكتف، وتواصل رحلة علاجها حتى الآن.

وأكدت الفنانة المصرية في تصريحات تلفزيونية أنها ستقاضي مواطنها رامز جلال بعد تعرضها لإصابات خلال استضافتها في برنامجه.

وقالت سمية الخشاب في لقاء لقناة العربية: “للأسف، تم اجتزاء ومونتاج مشاهد كتيرة من الحلقة التي تم عرضها. والتي أشكو فيها من تعرضي للإصابة وأطلب وقف التصوير لكن دون جدوى. وكان هناك تعمد لإخفاء إصابتي بآلالام شديدة في الكتف والقدم”.

وأضافت: “أعاني من مشاكل صحية ضخمة بسبب السقوط المفاجئ بهذا العنف. ولدي تقارير طبية من المستشفى بتلك الإصابات، التي وصلت إلى درجة الكسر في كعب القدم. واضطررت لنزع الجبس الطبي بسبب تصوير مسلسلي بـ100 راجل. حتى لا يواجه منتجه مشاكل قانونية”.

وتابعت سمية الخشاب: “الغريب في الأمر هو عدم اهتمام أو تواصل رامز جلال. أو أي من القائمين على البرنامج بي للاطمئنان على صحتي.. هو إحنا في غابة ولا إيه. دي مهزلة لا يمكن السكوت عليها”.

وشددت بالقول: “برامج المقالب موجودة في العالم كله وقدمتها مع رامز عدة مرات لكن كان بعلمي. لكن في رامز جاب من الآخر كان هناك تعمد لإذاء الضيوف في صحتهم وهو مرفوض على كافة المستويات”.

وأكدت رفعها دعوى قضائية ضد رامز جلال، نافية ما تردد بأنها كانت على علم بالمقلب، ووافقت على عرض الحلقة.

وأوضحت: “يقال إنني كنت على علم بالمقلب وإنني وقّعت عقدا بذلك، هل يوجد شخص يوقّع عقدا على تعريضه للكسر وتعريض حياته وصحته للخطر؟”.

في المقابل، أشار مصدر من داخل البرنامج أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل المقلب. وأنها وافقت على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عنها أيضا.

ووقعت سمية الخشاب ضحية لبرنامج “رامز جاب من الآخر” في الحلقة التي عرضت يوم 11 رمضان. وكانت معها الفنانة أيتن عامر، اللتين يجمعهما خلاف سابق بسبب ارتداء نفس الفستان في مناسبات مختلفة.