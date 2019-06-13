سمية الخشاب متهمة بالسرقة!

قامت الممثلة المصرية، “سمية الخشاب”، بنشر صور لها، إلا أنها لم تذكر مصدرها، أو إسم المصور الذي التقط لها هذه الصور.

كما أن “سمية الخشاب”، لم تأخذ موافقة المجلة التي كانت ستستخدم هذه الصور الملتقطة لها، على غلافها.

وبالتالي تكون “الخشاب”، قد سرقت هذه الصور، مع الاغفال عن حقوق النشر.

وهذا ما جعل المصور، “محمود رؤوف”، يخرج عن صمته، فكتب عبر حسابه الخاص: “من الذوق والاحترام لما حد ينزل صور حد تعب فيها تصوير وإيديت، ينزلها زي ما هيا، مش يقص اللوجو، ويضيع مجهود ناس أو على الأقل يقول مين صاحب الصور”.

وأضاف محمود رؤوف: “الصور أصلا كانت هتنزل غلاف مجلة، وكده اتحرقت طبعًا ومش هتنفع”.

وتفاعل العديد من متابعي المصور، مع منشوره حول صور “سمية الخشاب”، وأشادوا بمطالبته بحقه.